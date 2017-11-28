﻿ Зампред парламента Сербии: Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Зампред парламента Сербии: Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе

28.11.2017 - 14:40

Новости Беларуси. Цифровые технологии в условиях геополитической безопасности. Эта тема стала главной на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходит в Минске, и, как отметил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, Беларусь может выступать платформой для международного сотрудничества в IT-индустрии.

Сегодня наша страна движется по пути внедрения электронных технологий практически во все сферы жизни: от электронного правительства, до безбумажной торговли. К слову, сейчас в стадии проработки находится проект электронного здравоохранения, финансирование на его реализацию выделит Всемирный банк.

Веролюб Арсич, заместитель председателя парламента Сербской Республики:
Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе. Это является очень актуальной областью в развитии экономики. Сербия стремится развивать это направление в своем регионе. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать в ІТ-сфере.

Напомним, Беларусь в этом году впервые председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Миссия ЦЕИ – помочь государствам, не состоящим в Евросоюзе, на их пути в ЕС.

Зампред парламента Сербии: Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ пройдет в Минске 28 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ пройдет в Минске 28 ноября
Саммит «Восточного партнерства». Большой репортаж из Брюсселя
Саммит «Восточного партнерства». Большой репортаж из Брюсселя
«Имидж Беларуси в течение последних лет изменился к лучшему»: в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства»
«Имидж Беларуси в течение последних лет изменился к лучшему»: в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства»
Ангела Меркель: мы очень рады, что отменили санкции против Беларуси
Ангела Меркель: мы очень рады, что отменили санкции против Беларуси
Владимир Макей представляет Беларусь на саммите «Восточного партнерства»
Владимир Макей представляет Беларусь на саммите «Восточного партнерства»
Саммит «Восточного партнерства» открывается 24 ноября в Брюсселе
Саммит «Восточного партнерства» открывается 24 ноября в Брюсселе
Чего ожидать от саммита «Восточного партнерства» и какой козырь в рукаве у Беларуси?
Чего ожидать от саммита «Восточного партнерства» и какой козырь в рукаве у Беларуси?
Андреа Ригони: конечная цель ПАСЕ – ввести Беларусь в Совет Европы
Андреа Ригони: конечная цель ПАСЕ – ввести Беларусь в Совет Европы
Все новости по теме Беларусь-Евросоюз
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru