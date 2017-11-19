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ЗАО «Катэк» – победитель конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства»: секреты успеха

19.11.2017 - 17:24

Новости Беларуси. Доработанный декрет по развитию предпринимательства представят главе государства до конца ноября. Ожидается, что документ создаст еще более комфортные условия ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и сегодня у многих получается не только успешно вести свое дело, но и громко заявлять о себе за рубежом.

Одно из таких предприятий – завод «Катэк». Более 20 лет здесь производят инновационное энергетическое оборудование, которое востребовано в крупных нефтедобывающих компаниях России. В этом году завод был отмечен на национальном конкурсе «Предприниматель года».

ЗАО «Катэк» – победитель конкурса «Предприниматель года» в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства»: секреты успеха

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