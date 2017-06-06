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ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве

06.06.2017 - 10:01

Новости Беларуси. 5 июня в столице Сербии открылись Дни Минска. Соглашение о сотрудничестве также было подписано между телеканалом СТВ и нашими сербскими коллегами – телеканалом Studio B, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве

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