ЗАО «Столичное телевидение» и сербский телеканал Studio B подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. 5 июня в столице Сербии открылись Дни Минска. Соглашение о сотрудничестве также было подписано между телеканалом СТВ и нашими сербскими коллегами – телеканалом Studio B, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 июня в столице Сербии открылись Дни Минска. Соглашение о сотрудничестве также было подписано между телеканалом СТВ и нашими сербскими коллегами – телеканалом Studio B, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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