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«Запад-2017»: что происходит на Борисовском полигоне за полчаса до начала заключительного этапа белорусско-российского учения

20.09.2017 - 10:59

Новости Беларуси. 20 сентября – заключительный этап совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на Борисовском полигоне будет наблюдать Президент Александр Лукашенко.

Перед Главнокомандующим Беларуси и представителями высшего командования Вооруженных Сил России на крупнейшем плацдарме в стране союзные войска покажут, насколько они готовы взаимодействовать при защите важных объектов.

Условные противники «западные» будут наступать на объединенную группировку союзного государства «северных». Задача наших военных – отбить атаку и перейти в контрнаступление. Для этого будут использованы артиллерия, танки, авиация и десант. Причем в небе будут отрабатываться новые элементы – от разведки до точечных ударов. В общем, та тактика, которую используют российские военные при борьбе с террористами. На земле покажут себя в условном бою модернизированные новинки – танки Т-72Б3. За ходом учений следят международные наблюдатели.

«Запад-2017»: что происходит на Борисовском полигоне за полчаса до начала заключительного этапа белорусско-российского учения
«Запад-2017»: заключительный этап совместного белорусско-российского учения на Борисовском полигоне
Фото. «Запад-2017»: заключительный этап совместного белорусско-российского учения на Борисовском полигоне
«Запад-2017»: заключительный этап совместного белорусско-российского учения на Борисовском полигоне
Фото. «Запад-2017»: заключительный этап совместного белорусско-российского учения на Борисовском полигоне

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