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«Запад-2017»: на какие вопросы ответил Президент Беларуси после завершения учений

24.09.2017 - 23:15

Новости Беларуси. С финальными залпами орудий на полигонах закончилась и самая настоящая война фейков вокруг «Запада-2017», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правда, она не была в замысле учения. Западные политики и СМИ начали информационную волну по собственной инициативе. Вообще, складывается впечатление, что некоторым из них лучше писать бы сценарии фильмов-катастроф.

Не случилось ни третьей мировой, ни дестабилизации региона. А небывалый ажиотаж западных наблюдателей Беларусь удовлетворила в полной мере. В Министерство обороны пришло около 300 заявок от репортеров с просьбой освещать учения. На вопросы журналистов после окончания маневров ответил Президент Александр Лукашенко. Подробности смотрите в нашем сюжете.

«Запад-2017»: на какие вопросы ответил Президент Беларуси после завершения учений

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