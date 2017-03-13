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Запах духов и отказ курить: самые курьёзные причины увольнения

13.03.2017 - 18:53

За что увольняли сотрудников в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Радио

Парикмахерская
Сотрудница одной из парикмахерских Москвы и её начальник поспорили о вкусах. В салоне постоянно играла одна и та же радиостанция. Девушка осмелилась переключить канал. Оказалось, что это – любимое радио директора, и парикмахер лишилась работы.

Объявление

Чехия
Газетные объявления о вакансиях часто преподносят условия для соискателей работы в очень приукрашенном виде. На такую удочку попался и сотрудник фирмы из Чехии. Он отправил резюме на электронную почту своей же организации. Результат был прямо противоположным тому, чего он ждал. Сотрудник лишился работы.

Фокус


Фокус, который стоил репутации. Чтобы как-то заинтересовать своих учеников, британский учитель средней школы во время занятий решил показать им несколько несложных фокусов. Во время одного из них педагог показывал, как обычный карандаш можно засунуть в одно ухо, а вытащить из другого. Фокусы настолько понравились ученикам, что они решили повторить их дома. В итоге три школьника попали в больницы. Неудачливого фокусника из школы уволили.

Духи

Лондон
Сотрудники бухгалтерши Мэри из Великобритании на дух не переносили свою сослуживицу. А виной всему – слишком сладкий запах её духов. Коллеги так часто просили начальника уволить Мэри, что, в конце концов, он сдался.

Некурение

Сигарета
Сразу семерых сотрудников шведского инженерного бюро директор уволил за то, что они не курили. Работники хотели запретить курение в офисе, а начальник был заядлым курильщиком. Вместо того, чтобы расстаться со своей вредной привычкой, он распрощался с её противниками.

Как уволиться досрочно: «Открытый разговор»

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