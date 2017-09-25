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«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков

25.09.2017 - 20:03

Новости Беларуси. Какими методами эффективно лечить алкоголизм, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Заставить, мотивировать – крайне сложно. Это – практически нереально.

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Можно проводить, конечно, мотивационные беседы в рамках психотерапии. Запугать – эффективность крайне мала.   

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