«Запугать – эффективность крайне мала»: нарколог Сайков о лечении алкоголиков

Новости Беларуси. Какими методами эффективно лечить алкоголизм, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Заставить, мотивировать – крайне сложно. Это – практически нереально.

«Большинство людей нужно лечить по-другому»: насколько эффективно кодирование от алкоголизма?

Можно проводить, конечно, мотивационные беседы в рамках психотерапии. Запугать – эффективность крайне мала.