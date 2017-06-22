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«Запустили кораблики и положили на воду гвоздику»: акция «Звон скорби» прошла на Буйничском поле под Могилевом

22.06.2017 - 14:11

Новости Беларуси. Трагическую дату в белорусской истории отметили и на Буйничском поле под Могилевом. Здесь прошла патриотическая акция «Звон скорби». На мемориальном комплексе собрались десятки людей – представители общественных организаций, молодежь и, конечно, свидетели военных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом месте летом 41-го красноармейцы вместе с могилевскими ополченцами 23 дня сдерживали атаки Вермахта. Именно тогда и именно здесь писатель Контантин Симонов увидел Победу мая 45-го. В память о тех, кто не дожил до нее – цветы и венки легли к Озеру слез, от тех, кто живет и помнит.

Анна Абражеева, студент Могилевского медицинского колледжа:
Запустили кораблики и положили на воду гвоздику для того, чтобы почтить память людей, которые погибли за наше будущее, чтобы их дети, внуки и правнуки могли жить под мирным небом.

В той войне, которая длилась 1418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя.

«Запустили кораблики и положили на воду гвоздику»: акция «Звон скорби» прошла на Буйничском поле под Могилевом
Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Фото. Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Фото. Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Фото. Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Фото. Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Фото. Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Акция «Звон скорби» на Буйничском поле
Фото. Акция «Звон скорби» на Буйничском поле

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