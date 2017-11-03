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Заработную плату низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора планируют увеличить с 1 декабря 2017 года

03.11.2017 - 14:42

Новости Беларуси. В Беларуси до конца года планируют повысить зарплаты некоторым бюджетникам, сообщили в программе Новости «24 часа». Соответствующий документ находится на рассмотрении в Совете министров. Это касается в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников.

Об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Планируется, что в среднем выплаты увеличатся на 7%. Но окончательная цифра будет рассчитана индивидуально. При этом, как отмечают эксперты, чтобы выйти на среднюю зарплату в 1000 рублей – напомним, такую задачу поставил глава государства – нужно повышать эффективность реального сектора экономики.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Сегодня рост зарплаты находится в увязке с ростом производительности труда. Заработная плата должна быть заработана.

Последние решения, которые принимались правительством по поддержке бюджетного сектора, это рост ставки 1-го разряда с 1 сентября до 33 рублей – с 31-го. Сейчас подготовлен проект постановления Совета министров об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории работников бюджетного сектора. Мы планировали, что это будет с 1 декабря.

В центре внимания депутатов и вопросы занятости населения. Сейчас в стране около 27 тысяч безработных. Этот показатель ниже, чем в 2016 году. Это говорит об улучшении ситуации в этой сфере.

Заработную плату низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора планируют увеличить с 1 декабря 2017 года

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