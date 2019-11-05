Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут как минимум на 10 %

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут не менее чем на 10 %, а многодетные смогут досрочно использовать средства семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заложено в проект бюджета на 2020 год. В нем предусмотрено обеспечение соотношения зарплаты бюджетников к заработной плате по экономике в целом не ниже 80 %.

Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси: что предусматривает документ

Что касается обладателей семейного капитала, то они смогут решить вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, получением платного образования и медицинских услуг, пользуясь деньгами, которые пока хранятся на специальных счетах.

К слову, проект бюджета уже поступил в парламент. 5 ноября его будут обсуждать на совместной встрече депутаты, сенаторы и члены правительства.