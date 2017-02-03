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Зарплаты и пенсии: какие темы «Большого разговора с Президентом» интересуют работников обувного холдинга в Витебске

03.02.2017 - 13:26

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» в центре внимания и крупного кожевенно-обувного холдинга в Витебске. 3 февраля глава государства уже не раз приводил в пример работу этого предприятия. Наверняка поэтому дискуссия, которая развернулась в зале, вызвала интерес у сотрудников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Николай Лесничий, рабочий кожевенно-обувного холдинга:
Меня прежде всего заинтересовал вопрос зарплаты и пенсии. Наше предприятие современное, выпускает качественную обувь. Много идет на экспорт. Я надеюсь, что оно вполне в состоянии решить эти вопросы.

Светлана Курс, сборщик обуви кожевенно-обувного холдинга:
Я окончила колледж. Меня распределили на предприятие. Очень рада, что у меня есть место, потому что у множества моих знакомых нет распределения. Они сидят и не знают, куда идти работать.

Зарплаты и пенсии: какие темы «Большого разговора с Президентом» интересуют работников обувного холдинга в Витебске

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