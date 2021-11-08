«Зарубежные наши так называемые партнёры себя не очень солидно ведут». Работу нефтехимической отрасли обсудили у Президента
Новости Беларуси. Поставки сырья, альтернативные источники нефти и инвестпроекты нефтехимического комплекса. Эти темы сегодня, 8 ноября, обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова и вице-премьера Юрия Назарова. «Белнефтехим» – один из крупнейших налогоплательщиков страны. Потому стабильная работа структуры, тем более сейчас, в условиях локдаунов и санкционного давления, имеет важнейшее значение для белорусской экономики.
Глава концерна заверил Президента в устойчивой работе всех организаций, находящихся под его управлением. Подразделения не работают на склад, экспорт выпускаемой продукции увеличивается. В свою очередь главу государства детально интересовал ряд вопросов по работе нефтехимического комплекса: как выполняются поставленные задачи, финансовое положение отрасли, а также поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ясно, что нас пытаются расшатать и наклонить прежде всего по этому направлению – нефтехимическая отрасль. И прежде всего – поставки и реализация нефтепродуктов. Зарубежные наши так называемые партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции. Какова ситуация сейчас? Следующий вопрос – о ситуации в условиях функционирования наших предприятий и российских. Разница все-таки здесь у нас есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть. И какова эта разница в условиях хозяйствования в Союзном государстве? Ну и инвестиционные проекты. Мы договаривались, что в этом году должны завершить эти инвестиционные проекты. И нам обязательно надо, Юрий Викторович, запланировать с главой Администрации наши поездки с вами на эти НПЗ, посмотреть, как реализованы эти проекты. И «Гродно Азот» – нынешний уровень проработки этого проекта.
После доклада Президенту председатель «Белнефтехима» ответил на вопросы журналистов. Что касается экспортных поставок, то по итогам 2021 года планируется более 130 % роста по всей отрасли. Отдельно был задан вопрос по Украине. Определенная турбулентность в политической сфере в белорусско-украинских отношениях сегодня не сказывается на вопросах поставок нефтепродуктов в соседнюю страну: Беларусь не только сохраняет объемы поставок, но даже и наращивает их.
Председатель «Белнефтехима»: мы переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации
Новости Беларуси. О работе нефтехимического комплекса Беларуси 8 ноября говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После доклада Президенту председатель «Белнефтехима» ответил на вопросы журналистов. Что касается экспортных поставок, то по итогам года планируется более 130 % роста по всей отрасли. Отдельно был затронут вопрос по Украине. Определенная турбулентность в политических отношениях не сказывается на бизнесе. Белорусская сторона не только сохраняет, но и увеличивает объемы поставок.
Что касается реализации нефтепродуктов на других зарубежных рынках, то в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси экспортные потоки были переориентированы на российские порты. В феврале было подписано соответствующее межправительственное соглашение. По итогам 2021 года Беларусь через морские порты России поставит нефтепродуктов на 35 % больше, чем было запланировано. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Мы уже переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации. Две цифры – оцениваем по итогам года: при планах где-то в 1,7 миллиона поставки мы выйдем на не менее чем 2,3 миллиона тонн. Мы диверсифицировались, исходя из рисков и риторики, которая звучала, дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Поэтому для нас это на сегодняшний день выгодно, мы работаем. Не оставляем мониторинг прибалтийского направления. При необходимости будем работать и там.
Поинтересовались журналисты и некоторыми инвестпроектами в нефтехимическом комплексе. Речь, в частности, о новой установке на «Нафтане». Запустить на полную мощность ее планируют в начале 2022 года. Продолжается работа и по реализации еще одного крупного проекта – на предприятии «Гродно Азот» будет возведен новый азотный комплекс.