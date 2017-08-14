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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Астане 14 августа

14.08.2017 - 09:48

Новости Беларуси. Скоординированная транспортная политика, пенсионное обеспечение и торговые преференции – больше десятка вопросов обсудят 14 августа на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На масштабном форуме в Астане Беларусь представит премьер-министр Андрей Кобяков. В центре внимания глав правительств будут вопросы формирования единого электроэнергетического рынка. На встрече также детально рассмотрят ход работы над проектами соглашений стран – участниц ЕАЭС в различных сферах. В том числе речь пойдет о механизме прослеживаемости товаров в рамках союза.

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Астане 14 августа

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