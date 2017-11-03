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Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября

03.11.2017 - 09:31

Новости Беларуси. О большой интеграции 3 ноября будут говорить в Ташкенте, где пройдет заседание глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа».

Нашу делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.

Накануне в столице Узбекистана прошла встреча главы белорусского правительства с президентом этой страны Шавкатом Мирзиеевым, на которой стороны обсудили наиболее важные темы во взаимной работе. Здесь же принято решение об открытии посольства Узбекистана в Минске. В ближайшее время ожидается назначение посла. Речь шла также о подготовке к предстоящему визиту Александра Лукашенко в Узбекистан.

Заседание глав правительств СНГ с участием белорусской делегации пройдет в Ташкенте 3 ноября

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