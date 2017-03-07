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Заседание межправсовета ЕАЭС стартует в Бишкеке 7 марта

07.03.2017 - 09:35

Новости Беларуси. В Бишкеке 7 марта стартует заседание межправсовета ЕАЭС. Белорусскую делегацию на встрече политиков возглавит премьер-министр Андрей Кобяков.

В повестку дня включено 12 вопросов. Среди них – устранение препятствий в развитии внутреннего рынка Евразийского экономического союза, а также совместные меры по выходу на внешние рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса. На рассмотрение вынесен и вопрос о создании в странах объединения производств комплектующих для сельскохозяйственных машин и оборудования, которые сейчас закупаются в третьих странах. Ожидается, что в рамках форума Андрей Кобяков проведет и двухсторонние переговоры.

Заседание межправсовета ЕАЭС стартует в Бишкеке 7 марта

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