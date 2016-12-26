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Заседание Сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 26 декабря в Москве

26.12.2016 - 08:03

Новости Беларуси. В Москве 26 декабря запланировано заседание Сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На ней будут признаны полномочия депутатов, делегированных Национальным собранием Беларуси и Федеральным собранием России.

Законодательные органы двух стран в нынешнем составе работают с нынешней осени. Им предстоит определить структуру и руководство Парламентского собрания. Один из главных вопросов в повестке сессии – обсуждение проекта бюджета Союзного государства на 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва

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