Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета пройдет 26 мая в Казани

Новости Беларуси. В российской Казани 26 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Главные вопросы для обсуждения – совместная работа стран в сфере инноваций, обеспечении транспортной безопасности, использовании атомной энергии, а также таможенное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация прибыла накануне. Ее возглавляет премьер-министр. Глава белорусского правительства накануне встретился с руководством Татарстана а также посетил крупные предприятия.