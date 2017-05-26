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Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета пройдет 26 мая в Казани

26.05.2017 - 09:08

Новости Беларуси. В российской Казани 26 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Главные вопросы для обсуждения – совместная работа стран в сфере инноваций, обеспечении транспортной безопасности, использовании атомной энергии, а также таможенное сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация прибыла накануне. Ее возглавляет премьер-министр. Глава белорусского правительства накануне встретился с руководством Татарстана а также посетил крупные предприятия.

Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета пройдет 26 мая в Казани

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