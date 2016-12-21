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Заседание Военного комитета ОДКБ в Минске началось минутой молчания в память о погибшем в Турции российском дипломате

21.12.2016 - 13:37

Новости Беларуси. Минутой молчания в память о погибшем в Турции российском дипломате Андрее Карлове началось очередной заседание Военного комитета ОДКБ.

21 декабря в Минске стороны подвели итоги взаимодействия в 2016 году. На десятом заседании Военного комитета стран-участниц организации представители генеральных штабов анализировали результаты совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке средств коллективной безопасности.

Обсудили стороны и планы на будущий год. В частности, определены направления дальнейшей работы по созданию системы межгосударственного информационного взаимодействия.

Напомним, решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, подписанным в октября этого года в Ереване, председательство в организации на 2016-2017 годы передано Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Есть государства, которые принимают участие в боевых действиях, воюющие государства. Это свой обмен опытом. Есть государства, которые шагнули вперед в информационном противоборстве. Поэтому в рамках ОДКБ полный комплекс этих мероприятий отрабатывается. И мы имеем возможность посмотреть, чего достигли в каждой из стран-участниц.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:
Очень большое внимание уделили оценке военно-политической обстановки. Авы знаете. Что она с каждым днем ухудшается, она обостряется. Мы видим те маневры, которые НАТО проводит вблизи наших границ: восстановление венной инфраструктуры, переброска контингента. Это требует нашего внимания.

Заседание Военного комитета ОДКБ в Минске началось минутой молчания в память о погибшем в Турции российском дипломате

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