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Защита от террористов: в Австралии предлагают устанавливать ограждения в местах массового скопления людей

20.08.2017 - 14:19

Новости Австралии. В Австралии разработали план защиты от террористов на автомобилях. Эта тактика экстремистов неминуемо приводит к человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, последние нападения в Испании унесли жизни 15 человек, свыше 100 жителей и туристов из более чем 30 стран получили ранения.

Документ представляет собой руководство по установке защитных сооружений в местах массового скопления людей. Металлические или бетонные ограждения и даже элементарные клумбы не позволят совершить атаки на автомобиле. В Австралии планом уже заинтересовались во многих городах.

Защита от террористов: в Австралии предлагают устанавливать ограждения в местах массового скопления людей

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