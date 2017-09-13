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Заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич о проекте «Залатая калекцыя беларускай песні» и песне «Зорачка»

13.09.2017 - 12:16

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженная  артистка Республики Беларусь Надежда Микулич, певица, композитор.

Надежда Микулич
Надежда Микулич
Фото. Надежда Микулич

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