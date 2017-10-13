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«Заставить человека перевестись не может не один наниматель»

13.10.2017 - 18:54

Новости Беларуси. Что может быть основанием для перевода сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Мы имеем несколько видов перевода. Это – переводы постоянные на другую работу, например, к другому нанимателю, или у того же нанимателя, но на другую работу. И есть временные переводы, когда человеку может поручаться работа, не отвечающие его основной функции.

Есть ещё временные переводы в случае простоя.

Надо понимать, что заставить человека перевестись не может не один наниматель. Перевод есть воля человека.   

Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

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