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Затопленные автомобили, удары током в воде: число жертв «Харви» возросло до 47

01.09.2017 - 11:34

Новости США. В США резко возросло число жертв урагана «Харви». В списках погибших уже 47 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одних спасатели находили мертвыми в затопленных автомобилях – люди пытались бежать от наводнения, другие погибли от удара током в воде. Весь юго-восток Техаса затоплен.

Десятки жителей штата, на который пришелся основной удар стихии, считаются пропавшими без вести.

Между тем некоторые откровенно пытаются нажиться на беде других. В Техасе резко возросла стоимость предметов первой необходимости и продуктов питания, есть также проблема мародерства. Злоумышленники переодеваются в военную форму, эвакуируют жителей, а затем приходят и грабят оставленное имущество.

Затопленные автомобили, удары током в воде: число жертв «Харви» возросло до 47

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