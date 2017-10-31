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Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области

31.10.2017 - 20:39

Новости России. Ураган «Герварт» оставил свой разрушительный след в России. Мощный циклон, который бушевал несколько предыдущих дней над Европой, обрушился вечером 30 октября на Калининградскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду и привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, сутки регион поливали нескончаемые дожди. Городские улицы и пригород местами затоплены.

С перебоями работает общественный транспорт, аэропорт «Храброво».

Напоминаем, ранее «Герварт» пронеся по Германии, Чехии, Австрии и Польше. Жертвами непогоды стали как минимум шесть человек.

«Это было невероятно страшно»: очевидцы об урагане «Герварт», бушующем в Европе

Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области
Фото. Затоплены улицы, оборваны ЛЭП, аэропорт работает с перебоями: ураган «Герварт» в Калининградской области

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