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Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот»

18.07.2017 - 14:20

Новости Беларуси. Расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот» завершено и направлено в суд. Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года во время огневых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда двое сотрудников погибли на месте от отравления диоксидом серы. Еще трое рабочих были ранены. Кроме того, пожаром уничтожено и повреждено имущество предприятия.

Собранные следователями доказательства дали основания для предъявления обвинения мастеру по ремонту оборудования «Гродно Азота». Он был непосредственным руководителем на участке и ответственным за выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Подробности ЧП на «Гродно Азот» здесь

Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот»

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