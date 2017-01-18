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Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Судан

18.01.2017 - 09:15

Новости Беларуси. Крупные контракты, договоры о поставке белорусской техники и создание сборочных производств на африканском континенте. Накануне завершились официальные визиты Президента Беларуси в Египет и Судан (подробнее здесь).

Эти два государства – соседи на континенте. В Каире лидеры двух стран обсудили дорожную карту развития сотрудничества. Прошел третий по счету Белорусско-египетский деловой форум. Стороны договорились углублять кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве.

Сразу из Египта Александр Лукашенко направился в Судан. Во время встреч на высшем уровне была определена стратегия будущих партнерских отношений. Акцент сделали на экономическую составляющую. А итогом общения деловых кругов двух стран стали десятки контрактов. Достигнуты договоренности в области машиностроения, горнодобывающей отрасли и производстве лекарств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, что мы будем производить вместе с вами, мы будем торговать вместе с вами с территории Судана в Африке (у вас зона свободной торговли с африканскими государствами) в других регионах. Но мы научим ваших специалистов и рабочих. Они будут уметь делать то, что умеем делать сегодня мы. Наступает период, когда мы можем очень широко сотрудничать. И надо использовать этот момент. Кто раньше в Африке начнет подъем, тот выиграет.

Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Судан

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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