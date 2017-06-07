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«Зависает тот, кто слаб». Как оторвать ребёнка от компьютера и телефона?

07.06.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Что нужно сделать, чтобы ребёнок не уходил в виртуальную реальность, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Дети начинают нервничать, когда у них отнимают гаджеты, перекрывают доступ. Как помочь ребёнку избавиться от этой зависимости?

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Да, это зависимость. Я понимаю слово «зависимость», как слабость. Зависает тот, кто слаб. Ему надо что-то, которое бы подтвердило бы его значимость или силу. Так вот, компьютерная  техника, когда она перестаёт быть инструментом для работы и превращается именно в этот костыль, который, как точка опоры – значит, Вы не нашли точку опоры Вашего ребёнка.  Что сделать?

Первое, рассказать о том, что это несёт вред, а не только пользу. 

Второе, нужно просто предложить ребёнку альтернативу, чтобы ему было интересно. Это – игры, увлечения, природа. Есть туристические походы, и плавание, и рыбалка, и водные лыжи.

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