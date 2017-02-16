новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Заводчики карликовых африканских ежей Ольга Климович и Яна Ермольчик на СТВ

16.02.2017 - 10:53

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заводчики карликовых африканских ежей Ольга Климович и Яна Ермольчик.

Яна Ермольчик

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Полгода в ожидании хозяина: на обочине трассы в Щучинской районе с лета живет брошенная собака
Полгода в ожидании хозяина: на обочине трассы в Щучинской районе с лета живет брошенная собака
Бородатая агама
Змеи и ящерицы вместо котов и собак: как правильно ухаживать дома за экзотическими животными
Лошадь
Прогулки на лошадях зимой: какую одежду подобрать и как правильно ухаживать за животным
Минский зоопарк
Международный день спонтанного проявления доброты: в Минском зоопарке всю неделю будут принимать продукты для животных
В Швеции местные жители спасли провалившегося под лед лося
В Швеции местные жители спасли провалившегося под лед лося
В Таиланде домашние собаки спасли хозяйку от двухметровой ядовитой королевской кобры
В Таиланде домашние собаки спасли хозяйку от двухметровой ядовитой королевской кобры
Юлия Гаевская
Заводчики карликовых домашних свиней мини-пиги Юлия Гаевская и Людмила Янова на СТВ
Антон Мартыненко, Любовь Черкашина, Ольга Барабанщикова и «звёздные» питомцы, похожие на своих хозяев
Все новости по теме Человек и животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru