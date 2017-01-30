новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Заводчики карликовых домашних свиней мини-пиги Юлия Гаевская и Людмила Янова на СТВ

30.01.2017 - 10:36

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заводчики карликовых домашних свиней мини-пиги – Людмила Янова, Юлия Гаевская.

Юлия Гаевская

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Антон Мартыненко, Любовь Черкашина, Ольга Барабанщикова и «звёздные» питомцы, похожие на своих хозяев
Курсы с кинологом, или собачья школа хороших манер
Почему птицам нужны уроки пения и боятся ли канарейки микрофонов?
Бывшая спортсменка помогает лошадям-трудягам «пенсионного возраста» прожить старость в достойных условиях
Восьмимесячный лось по кличке Добрый поселился в зоосаде Могилева
Восьмимесячный лось по кличке Добрый поселился в зоосаде Могилева
Волк
Волк и человек: друг или враг? Биолог Вадим Сидорович – о проблеме волков в Беларуси
Я погиб бы в новогоднюю ночь во дворе собственного дома: как пес спас своего хозяина от смертельного обморожения
Лебеди
Белокрылые хранители верности: насколько изменились образ жизни и среда обитания лебедей?
Все новости по теме Человек и животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru