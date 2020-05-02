В Беларуси началась регистрация на ЦТ. О чём нужно знать абитуриентам
Новости Беларуси. Ответственный этап для выпускников. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления абитуриенты могут по электронной почте.
Образец заявления можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний.
Там же находятся электронные адреса всех пунктов регистрации.
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Документ необходимо заполнить и отправить с личной почты, куда позже абитуриенту придет номер лицевого счета, необходимого для оплаты за прием и оформление документов для участия в ЦТ. Произвести оплату нужно через систему ЕРИП не позднее 1 июня. После этого желающие сдать тестирование могут лично забрать свой пропуск в предложенные ему дату и время. Например, в главном корпусе БГУ к этому моменту уже было подано более 50 заявлений, в том числе от абитуриентов из России.
Дарья Кравченя, студентка БГУ:
Во время регистрации мы проверяем пропуска, то есть паспорт чтобы был у человека, который проходит регистрацию. Ну и, соответственно, чтобы были все необходимые документы. И уже допускаем его к людям, которые работают за компьютером.
Обычно людей немного. Конечно, бывает, что приезжают ребята классом или большой компанией. Но обычно больших скоплений народа нет.
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Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Само централизованное тестирование, которое по определённому на данный момент графику у нас начнётся с 13 июня.
Сейчас проработаны все необходимые действия, связанные с увеличением как количества пунктов проведения ЦТ, так и количества аудиторий в конкретных пунктах. С учётом рекомендаций министерства здравоохранения фактически мы уменьшаем в 2-3 раза количество абитуриентов, которые будут проходить тестирование в отдельно взятой аудитории.
Представьте, это насколько более значительный объём и пунктов регистрации, и аудиторий. Кроме того, прорабатываются действия, связанные с недопущением, рассредоточением потоков абитуриентов на входах, с несколькими входами. Опять же, с учётом того, что будут задействованы несколько корпусов конкретного университета, то и входы будут разные.
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