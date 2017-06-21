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Займись йогой сегодня: советы для начинающих и секреты практики от сертифицированного преподавателя

21.06.2017 - 10:51

Очень часто мы находимся в ситуации, когда одна нога должна быть здесь, а другая – там. В таком случае вам поможет спорт. Но не просто спорт, а йога. Если же вы хотели заняться йогой, но не знали, когда начать, то сегодня как раз тот самый день – сегодня Международный день йоги. И мы решили с нашей гостей – сертифицированным преподавателем йоги Ольгой Ли – заняться йогой на открытом воздухе.

Бытует два разных мнения. Одни считают, что йога – это всего лишь комплекс растяжки, а другие упорно думают, что это духовная практика. И физические упражнения – это всего лишь первая ступень. А потом нужно ударяться в религию, философию. Правда это или нет?

Ольга Ли, сертифицированный преподаватель йоги:
Это и так, и не так. Потому что йога – это единение физического и духовного. Это нее только асаны и упражнения, это не только медитация и пранаяма – это все вместе. Йога дает путь к духовному развитию, но не склоняет ни к какой религии, потому что стоит вне религии, являясь философским учением.

Подробнее  – в видеоинформации.

Займись йогой сегодня: советы для начинающих и секреты практики от сертифицированного преподавателя
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем
Йога с преподавателем
Фото. Йога с преподавателем

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