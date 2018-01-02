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Зажёг и прославился: парень, бросавший из авто петарды в людей на остановках, оштрафован на 460 рублей

02.01.2018 - 15:33

В программе «Добро пожаловаться» рассказываем об опасных развлечениях, и как городские службы МЧС и ГУВД проводят рейды по выявлению нелегальных торговцев опасной пиротехникой.

Две недели назад в сети Интернет появилось видео, на котором молодые люди бросают из проезжающего авто зажженные петарды в людей на остановках общественного транспорта. Одному из шутников суд вскоре назначил наказание – 460 рублей штрафа.

Каждый год мрачная статистика несчастных случав пополняется новыми историями, наполненными болью и кровью.


А потому меры к продавцам контрабанды – самые жёсткие. 

Татьяна Обозная, официальный представитель Центрального РУВД г. Минска:
Сотрудниками РУВД на проведении рейдовых мероприятий на одном из рынков был задержан 46-летний минчанин, который реализовывал пиротехническую продукцию без соответствующих документов. В ходе проверки было установлено, что молодой мужчина не является индивидуальным предпринимателем. Кроме того, он осуществлял реализацию пиротехнической продукции не с торговой точки, а непосредственно из коробок.

Сотрудниками было изъято более 33 тысяч единиц пиротехнических изделий, на которые мужчина не смог предоставить документы.

Будет решаться вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. В таком случае ему будет грозить штраф до 50 базовых величин.
В Минском городском управлении МЧС напоминают: запрещается бросать пиротехнические изделия, ударять по ним, тянуть за огнепроводный шнур, переносить пиротехнику в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, изменять их конструкцию и оставлять без присмотра.

Продавец магазина пиротехнических изделий:
Кто-то берет петарды, кто-то берет салюты. Все зависит от бюджета. Люди могут брать несколько салютов семьями, и тратят немалые суммы. Мы всем рассказываем, как правильно пользоваться салютом, все инструкции на русском языке. Хранятся у нас все изделия в специализированных шкафах – железных, несгораемых.
Запускать полюбившиеся нам так называемые китайские небесные фонарики специалисты рекомендует только вне населенных пунктов и как можно дальше от лесных массивов на открытой площадке.

Дарина Гулюта, юрист:

Продажа петард, салютов и другой пиротехники детям младше 15 лет категорически запрещена.

Если Вы покупаете салют, требуйте на данный товар документы и обязательно посмотрите, чтобы упаковка была целостной. За подрыв покоя окружающих, «стрельбу» в общественных местах, можно получить крупный штраф или даже арест до 15 суток за мелкое хулиганство.

Многим хочется отметить праздники с огоньком.

Чтобы все увидели, а лучше и услышали, как в разных концах улиц и площадей с визгом взлетают ракеты, шутихи, петарды, ситуация напоминает съемки плохонького боевика.

Срываются с поводков собаки, плачут малые дети, или в испуге просыпаются пожилые и больные люди, которым нужен покой. А между тем, салютовать лучше в безлюдных местах, подальше от жилых домов.

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