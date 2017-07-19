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Здание XIX века в Минске может стать хостелом

19.07.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Дому с историей – новую жизнь. Здание XIX века на улице Заборского в Троицкоим предместье может стать хостелом. Бывший доходный дом, квартиры в котором до революции сдавались в аренду, уцелел во время Великой Отечественной войны. Уже в наши дни здесь размещалась налоговая инспекция Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас строителям нужно провести его реставрацию – укрепить фундамент и стены. Проектом предусмотрено размещение на первом этаже мини-гостиницы на 30 постояльцев – с кухней-столовой и конференц-залом. На двух верхних этажах разместятся квартиры.

Здание XIX века в Минске может стать хостелом

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