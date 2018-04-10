﻿ «Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси

10.04.2018 - 19:03

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Почему Вы решили подать заявку от Беларуси?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Есть несколько причин. Главная – это, конечно же, та любовь и признание, которые есть здесь, в Беларуси. И в городах, в которых я выступаю, где я даю свои концерты.  Знаете, я за последних три творческих года дал свои концерты, выступил более, чем в 15 странах.

И я уверен, что я мог бы представить любую из них на конкурсе.

Потому что везде есть зрители, которые любят меня, которые поддерживают. И в Беларуси, может быть, их несколько больше. Поэтому я считаю себя белорусским исполнителем, в том числе. Кроме того, я получил награду «Певец года», по версии одного из главных телеканалов музыкальных в Беларуси. Это – безумно приятно. И, конечно же, я почувствовал, что здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать. Поэтому я здесь.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступит в первом полуфинале восьмым
Фото: instagram.com/rybakofficial
Александр Рыбак во второй раз представит Норвегию на «Евровидении»
Фото: twitter.com/Eurovision
Букмекеры назвали тройку фаворитов «Евровидения-2018»
Фото: instagram.com/jsvok
Названо имя представителя России на конкурсе «Евровидение-2018»
Alekseev: «Какой-то период я работал ассистентом маркетолога. И мне совершенно это не понравилось»
Alekseev: «С NaviBand очень хорошо дружу, мне очень понравилось их выступление в прошлом году»
Alekseev: «Знаком с NaviBand, мы виделись с Алёной Ланской и Дмитрием Колдуном. Я очень попросил их помочь мне»
Все новости по теме Евровидение 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru