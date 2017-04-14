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Здесь есть интерес: Беларусь и Китай будут совместно производить самосвалы

14.04.2017 - 14:07

Новости Беларуси. Пример взаимовыгодного сотрудничества – динамично развивающиеся отношения с Китаем.

Теперь две страны будут совместно производить самосвалы.

Предприятие планируют построить на территории КНР. Новые грани сотрудничества обсудили во время визита делегации из Поднебесной на «БелАЗ». Стороны рассмотрели сразу несколько совместных проектов, в том числе по поставке китайских высокотехнологичных деталей для белорусских большегрузов. Изготавливать их будет предприятие, которое занимает лидирующие позиции в мире по производству рельсовой техники и скоростных поездов.

Чжоу Цинхэ, председатель правления компании по производству рельсовой техники (Китай):
У белорусских предприятий есть общий характер. Это и долгая история, и способность к разработке новых видов продукции.

Я уверен, мы сможем найти варианты сотрудничества.

Виталий Вовк, министр промышленности республики Беларусь:
Здесь есть интерес, потому что в провинции Хунань есть свои месторождения. Мы надеемся, что заинтересует продукция «БелАЗа».

Речь о расширении сотрудничества с провинцией Хунань 13 апреля шла и у Президента. Александр Лукашенко встретился с секретарем комитета Компартии этой провинции.

А 14 апреля делегация направится в Могилевскую область – между регионами давно установились прочные экономические связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь есть интерес: Беларусь и Китай будут совместно производить самосвалы

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