«Здесь начинается Родина»: 5 мини-фильмов к 1000-летию Бреста подготовил телеканал СТВ

Скоро Брест отметит солидный юбилей – своё 1000-летие. Специально к этой дате телеканал СТВ, совместно с Брестским исполкомом в рамках проекта «Здесь начинается Родина» снял 5 мини-фильмов. 5 историй. В эти выходные их показывали зрителям брестского кинотеатра «Беларусь», а с 1 сентября телеканал «Столичное телевидение» будет транслировать их в своём эфире.

Подробнее – участники этого проекта: телеведущий, автор и продюсер имиджевых роликов об этом городе – Егор Хрусталёв, оператор-постановщик – Сергей Новиков и автор песни о Бресте – белорусский певец Саша Немо.