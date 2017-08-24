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«Здесь начинается Родина»: 5 мини-фильмов к 1000-летию Бреста подготовил телеканал СТВ

24.08.2017 - 11:11

Скоро Брест отметит солидный юбилей – своё 1000-летие. Специально к этой дате телеканал СТВ, совместно с Брестским исполкомом в рамках проекта «Здесь начинается Родина» снял 5 мини-фильмов. 5 историй. В эти выходные их показывали зрителям брестского кинотеатра «Беларусь», а с 1 сентября телеканал «Столичное телевидение» будет транслировать их в своём эфире.

Подробнее – участники этого проекта: телеведущий, автор и продюсер имиджевых роликов об этом городе – Егор Хрусталёв, оператор-постановщик – Сергей Новиков и автор песни о Бресте – белорусский певец Саша Немо.

Сергей Новиков, Егор Хрусталев, Саша Немо

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