﻿ Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство

11.04.2018 - 10:05

Они – не такие, как все! Яркие! Дерзкие! Смелые! Они – модели первого в Беларуси неформального агентства. Это именно тот случай, когда формат – не формат. Когда красочные рисунки на коже, пирсинг и самые вызывающие модификации тела – не просто украшение, а фишка, задающая характер и настроение определенного персонажа. 

Ирина Фалькина, директор неформального модельного агенства:
Наше агентство существует примерно полтора года. Моделей у нас сейчас около 30. Они, прежде всего, яркие, т.е. на них в любом случае обращают внимание. Потихоньку начала собираться компания людей, начали организовываться съемки, и потом уже собрался довольно большой коллектив. Была своя база фотографов, визажистов. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! Здесь вообще за всё нестандартное и необычное. В объектив фотокамеры попадают даже мифические существа.  

Стать частью креативной команды есть шансы у тех, кто не стесняется проявлять свою индивидуальность, используя для этого собственное тело в качестве холста. 

Однако, красивая картинка – еще не показатель успешности! Все модели прошли тщательный отбор на кастинге, зарекомендовали себя своей работоспособностью, пунктуальностью и, безусловно, профессиональным владением искусством позирования. Именно такие модели востребованы в различных проектах. 

Марта Ромейко, модель неформального модельного агенства: 
Мы снимались для различных брендов одежды. Нас приглашали на мероприятия, в разные кафе и бары. 

Роману – 28. И если в обычном агентстве эти цифры означают закат карьеры, то здесь у парня все только начинается. 

Разрушить стереотипы о людях с нетривиальной внешностью – чуть ли не главная задача агентства, где пытаются донести в массы, что татуировка – это способ самовыражения, которая добавляет изюминку образу и даже подчеркивает женственность.  

Это давно перестало быть для них работой, а может никогда и не являлось ею в привычном понимании этого слова. Они – настоящая семья, где не нужны маски, где можно позволить себе быть собой. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник фото: instagram.com/iconaccidental
Возраст – просто цифра. Как Лин Слейтер стала иконой стиля в 63 года
В Сан-Франциско будет запрещено продавать одежду из натурального меха с 2019 года
В Сан-Франциско будет запрещено продавать одежду из натурального меха с 2019 года
Модные тенденции и тренды 2018 года. Практические советы стилиста
Быть как все: какие особенности стиля нормкор?
Быть как все: разбираем особенности стиля нормкор
Ультрафиолет и аркадия: какие оттенки в моде в 2018 году
Подбираем стильный новогодний наряд
Советы стилиста: подбираем модный новогодний наряд
Анжелика Агурбаш: «Какая женщина не любит меха, да простят меня гринписовцы?»
Праздничный дресс-код
Праздничный дресс-код: что нужно надевать на «white tie» и «black tie»
Все новости по теме Мода
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru