Здесь вложен труд тысяч и тысяч людей: в шахте «Беларуськалия» добыли полуторамиллиардную тонну руды

Новости Беларуси. В Беларуси добыта полуторамиллиардная тонна калийной руды. Это произошло в шахтах солигорского предприятия, флагмана мировой калийной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущая планка в миллиард тонн взята 14 лет назад.

Но для шахтеров каждый показатель – не просто цифра, за ним стоит ежедневный и кропотливый труд. Все ниже, и ниже, и ниже: примерно такой путь солигорские шахтеры проделывают каждое утро. Достигая, впрочем, рекордных высот. Вот и сегодня для них день особенный.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Тот самый исторический момент, добыча полуторамиллиардной тонны калийной руды. Специальный комбайн сейчас разрезает породу, и руда по этому конвейеру доставляется наверх.

Это место – передовая всего процесса добычи ископаемых, 600 метров под землей. Шахтеры называют его «лавой».

Конкретна эта – относительно новая, но ультраэффективная. За 7 месяцев, в течение которых она работает, здесь добыли миллион тонн руды.

Юрий Петровский, начальник рудника 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Схема работы следующая: комбайн зарубается с вентилляционного штрека и движется в сторону конвеера. Соответственно, снимает 0,8 всей мощности забоя. И цикл повторяется бесконечно, пока не закончится столб. За смену они проходят порядка двух таких циклов.

Юбилейную тонну добыла бригада номер Б-22 Дмитрия Михалени.

Дим Димыч, как бригадира называют коллеги, – шахтер с почти 40-летним стажем. На предприятии работал и в 2003, когда «калийщики» радовались результату, который, казалось, очень не скоро буден превзойден: одному миллиарду тонн руды.

Дмитрий Михаленя, машинист горных вымоечных машин 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Вся жизнь под землей. Это же заслуга не нашей бригады. Полтора миллиарда – здесь вложен труд тысяч и тысяч людей.

Без нас, без шахтерского труда, без калийных удобрений тяжеловато будет прокормить народ.

Полтора миллиарда тонн руды – это больше 300 миллионов тонн калийных удобрений, одного из основных товаров белорусского экспорта. Каждый год флагман мировой калийной промышленности продает за рубеж около 80 % производимой продукции, зарабатывая для Беларуси порядка 150 миллионов долларов.

Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Мы сейчас наблюдаем, особенно в этом году, что рынок все же оживает. Я думаю, что ежегодно будет увеличение потребления калия сельхозпроизводителями. На мой взгляд, к 2020 году от 2 % до 4 % мы ожидаем рост потребления и увеличения экспорта на калийном рынке.

Белорусский калийный гигант сейчас разрабатывает несколько новых месторождений. Готовится и реализация совместного с Китаем инвестиционного проекта, завода по производству нитрата калия. Благо, потенциал у недр страны огромный.