«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы
Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы.
Иванна впервые после выписки из больницы сдает кровь не для отчета в собственной карте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Плазма, которая будет получена у экс-пациентки минской инфекционки, станет лекарством для тех, кто остался бороться с COVID-19 в больничных палатах.
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Иванна Петрова, донор плазмы:
Позвонили из РНПЦ трансфузиологии мужу сначала (он первый выписался из больницы). Предложили, он пришел, сдал плазму. Потом, чуть позже, выписалась я. Точно так же, как контакт, видимо, Минздрав предоставляет данные, тоже перезвонили. Поскольку муж уже прошел эту процедуру – ничего страшного в ней не было замечено, поэтому я тоже согласилась, потому что не было страха, что это не больно.
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Желающие поделиться плазмой с тяжелыми пациентами уже есть. Только в РНПЦ ежедневно забор крови проводят у 5-10 переболевших.
Георгий о таком способе помочь землякам узнал в интернете еще на больничной койке. Молодой человек уже тогда решил: как только поправится – станет донором.
Геогрий Ефимов, донор плазмы:
Заразился я по дороге из Европы. Лечение проходил амбулаторное, лежал в больнице, без симптомов, без осложнений, без всяких проблем каких-то. Но долго – три недели я пролежал в больнице. Вернулся. Две недели назад закончилось это мероприятие и сегодня могу сдаться.
Здоровому человеку лучше подумать о больном человеке, если у него есть возможность помочь. Наше здоровье уже сделало свое дело, и мы можем делиться этим.
Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором
Новости Беларуси. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы максимально ускорить процесс подготовки плазмы к переливанию, медики используют специальную технологию. Она позволяет за 5-6 часов получить полностью готовую к использованию жидкость.
Переливание не спасает пациента от вируса, но такая своего рода поддержка иммунитета – пока единственный и достаточно действенный способ лечения во всем мире.
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Антитела в плазме переболевшего после переливания обеспечивают в организме инфицированного рост иммунитета, а это может ускорить процесс выздоровления.
Алла Новик, заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов РНПЦ транфузиологии и медицинских биотехнологий:
Пациент становится донором, если он проходит по всем нашим показаниям. Он сдает анализ крови общий, он осматривается терапевтом. То есть у него нет противопоказаний к донорству, возраст у него – от 18 до 60 лет. Он становится донором.
Каждая доза плазмы проходит патоген-редукцию. Она становится безопасной в плане вирусов, бактерий и простейших. Результаты будут, конечно, хорошие, я надеюсь, потому что по мировым данным, по литературным данным есть толк в нашей работе.
«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы
Забор крови организован по всей стране. В Витебске плазму сдали четыре человека. При этом процедуру после небольшого перерыва можно повторить. Главное, чтобы показания к сдаче были в норме и, безусловно, желание помогать только крепло.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Мы сегодня заготовим от каждого донора по 600 миллилитров плазмы. Стандартно переливается от 4 до 7 миллилитров на килограмм реципиента. Это 3-4 трансфузии. Поэтому от одного донора, скажем так, будет на одного реципиента. Поэтому мы нуждаемся на сегодняшний день в донорах. И мы видим сейчас, что вот-вот только начинается достаточно большое количество тех, кто выздоровел. Поэтому мы ждем их в донорских наших центрах.