Здоровые советы. Говорим о причинах нарушения сна

Почему нарушается сон? В чем может быть причина частых ночных пробуждений? Когда по поводу плохого сна необходимо тревожиться? К каким специалистам стоит обратиться?
Подробности – в видеоматериале.
Почему нарушается сон? В чем может быть причина частых ночных пробуждений? Когда по поводу плохого сна необходимо тревожиться? К каким специалистам стоит обратиться?
Подробности – в видеоматериале.
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