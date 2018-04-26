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Здоровые советы. Гельминтозы у детей: симптомы и лечение

26.04.2018 - 11:24

Где ребенок может заразиться гельминтами? Что нужно делать для профилактики гельминтозов? Какие симптомы появления гельминтов у детей?

Подробности – в видеоматериале. 

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