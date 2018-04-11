Здоровые советы. Недостаток йода в организме. Говорим о симптомах

Зачем нужен йод для организма человека? В каких продуктах содержится йод? Какие симптомы дефицита йода?
Подробности – в видеоматериале.
Зачем нужен йод для организма человека? В каких продуктах содержится йод? Какие симптомы дефицита йода?
Подробности – в видеоматериале.
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