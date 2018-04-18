Здоровые советы. Симптомы гипо- и авитаминоза

Какие симптомы возникают при гиповитаминозе? Почему зимой и весной появляется авитаминоз? Что делать при авитаминозе?
Подробности – в видеоматериале.
Какие симптомы возникают при гиповитаминозе? Почему зимой и весной появляется авитаминоз? Что делать при авитаминозе?
Подробности – в видеоматериале.
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