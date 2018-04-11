Здравнево, Витебский район (Витебская область). Видео прислал Николай Горбунов

Музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво» создан в 1988 на месте бывшей усадьбы Здравнёво (Витебский район), принадлежавшей И. Е. Репину.
Музей-усадьба И. Е. Репина «Здравнёво» создан в 1988 на месте бывшей усадьбы Здравнёво (Витебский район), принадлежавшей И. Е. Репину.
|Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко
|Минск. Фото прислал Виктор Белов
|г.п.Лельчицы и д.Боровое, Лельчицкий район (Гомельская область). Фото прислала Татьяна Стальникевич
|Д. Вишенька, Червенский район (Минская область). Фото прислала Ирина Малиновская
|Толочинский район (Витебская область). Видео прислал Дмитрий Ивченко
|Гомель. Фото прислал Андрей Феоктистов
|Кировский район (Могилёвская область). Фото прислал Максим Микешин
|д.Грудиновка, Быховский район (Могилёвская область). Фото прислал Сергей Старовойтов