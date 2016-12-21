новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Зеленые красавицы на любой вкус и кошелек: 21 декабря начинают работать елочные базары

21.12.2016 - 09:21

Новости Беларуси. Более 160 елочных базаров откроют 21 декабря белорусские лесхозы. Точки продажи новогодних деревьев организуют во всех регионах страны. В том числе 2 десятка базаров откроется в Минске. Здесь может приобрести ели сосны, новогодние букеты и деревья в кадках на легальных основаниях.

Заготовлено уже более 175 тысяч зеленых красавиц. А вот за незаконную вырубку елей предусмотрена ответственность. В период праздников вводится усиленный режим охраны лесов.

Будет организовано почти 2 тысячи рейдов и 300 контрольных постов. В помощь специалистам – фото- и видеоловушки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Зеленые красавицы на любой вкус и кошелек: 21 декабря начинают работать елочные базары

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новогодние игрушки своими руками: в Могилевском музее этнографии организовали мастер-класс для детей
Новогодние игрушки своими руками: в Могилевском музее этнографии организовали мастер-класс для детей
Чтобы у них было счастливое детство: «Белнефтехим» поздравил детей из школы-интерната с Новым годом
Чтобы у них было счастливое детство: «Белнефтехим» поздравил детей из школы-интерната с Новым годом
Ёлочные базары в Минской области начнут работу с 22 декабря
Ёлочные базары в Минской области начнут работу с 22 декабря
Акция «Наши дети»: 20 декабря прошел утренник в интернате для слабослышащих детей
Акция «Наши дети»: 20 декабря прошел утренник в интернате для слабослышащих детей
Елки под охраной: в белорусских лесах введен специальный режим защиты от «новогодних» браконьеров
Елки под охраной: в белорусских лесах введен специальный режим защиты от «новогодних» браконьеров
Новогодняя сказка в безвизовой зоне Беларуси: на Августовском канале открылась резиденция Деда Мороза
Новогодняя сказка в безвизовой зоне Беларуси: на Августовском канале открылась резиденция Деда Мороза
В штаб-квартире НОК Беларуси зажглась красочными огнями традиционная олимпийская елка
В штаб-квартире НОК Беларуси зажглась красочными огнями традиционная олимпийская елка
Монтаж арт-елки начался у Городской ратуши в Минске за 15 дней до Нового года
Монтаж арт-елки начался у Городской ратуши в Минске за 15 дней до Нового года
Все новости по теме Новый год
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru