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Землетрясение магнитудой более 8 баллов произошло в Мексике: погибли до 8 человек, есть угроза цунами

08.09.2017 - 13:35

Новости Мексики. Жертвами сильнейшего землетрясения в Мексике стали, по различным данным, от 5 до 8 человек. Не исключено, что число погибших и пострадавших может увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны и многих штатах временно закрыты школы. В некоторых районах нарушено электроснабжение. Информации о серьезных разрушениях не поступало.

Магнитуда первого, самого сильного подземного толчка, составила более 8 баллов, а количество афтершоков превысило 60. Уже поступает информация об угрозе цунами. По сообщениям специалистов, в сторону Мексики движутся волны высотой более трех метров.

Землетрясение магнитудой более 8 баллов произошло в Мексике: погибли до 8 человек, есть угроза цунами

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