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Землетрясение мощностью 7 баллов произошло в Эгейском море и вызвало цунами: в Турции и Греции есть погибшие и пострадавшие

21.07.2017 - 10:28

Новости Турции. Мощное землетрясение произошло минувшей ночью в Эгейском море. Магнитуда составила около 7. В Турецком Бодруме – популярном курорте – сильные подземные толчки спровоцировали цунами. От стихии пострадали около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди травм – переломы, порезы и ушибы. Всем оказывают медицинскую помощь.

Серьезных разрушений в результате землетрясения нет. Однако в некоторых районах нарушено электроснабжение.

Пострадал от землетрясения и греческий остров Кос. Есть сведения о нескольких погибших. По неподтвержденным данным, это туристы из Норвегии. Число травмированных превысило уже 120 человек.

Наши дипломаты за рубежом отслеживают ситуацию.

Олег Шакиров, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
Посольство Беларуси в Анкаре, а также генеральное консульство в Стамбуле находятся на постоянной связи с местными турецкими властями в провинции Измир и Бодрум. На данный момент информации о пострадавших белорусов нет.

Остров Кос пострадал больше.

Повреждены множество домов. На острове приостановлено паромное сообщения. Сотни туристов эту ночь провели на пляже, опасаясь оставаться в зданиях. К ликвидации последствий стихии привлечена армия.

Землетрясение

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