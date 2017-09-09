новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии

09.09.2017 - 21:18

Новости Мексики. Мексика скорбит по жертвам сильнейшего за последнее столетие землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране трехдневный траур. В списках погибших уже более 60 человек, сотни пострадали. Мощные подземные толчки магнитудой более 8 ощутили жители всей страны.

Разрушены или повреждены тысячи жилых домов, школ, частично рухнула больница...

Поисково-спасательная операция в пострадавших районах не прекращается ни на минуту.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с многочисленными жертвами.

Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Фото. Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Фото. Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Фото. Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Фото. Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии
Фото. Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети
Число жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек, в списке в том числе и дети
Землетрясение магнитудой более 8 баллов произошло в Мексике: погибли до 8 человек, есть угроза цунами
Землетрясение магнитудой более 8 баллов произошло в Мексике: погибли до 8 человек, есть угроза цунами
Сильное землетрясение в Мексике
В Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Около 10 человек пострадали, более 400 зданий частично рарушены 		Землетрясение в 7 магнитуд произошло на юге Мексики
Землетрясение в Мексике
На юго-западе Мексики устраняют последствия сильнейшего за последние годы землетрясения 		На Тихоокеанском побережье Мексики произошло землетрясение более 7,5 магнитуд. Повреждено более полутысячи домов
Все новости по теме Землетрясение в Мексике
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru