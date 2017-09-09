Землетрясение нанесло чудовищный урон всей Мексике: кадры с места трагедии

Новости Мексики. Мексика скорбит по жертвам сильнейшего за последнее столетие землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране трехдневный траур. В списках погибших уже более 60 человек, сотни пострадали. Мощные подземные толчки магнитудой более 8 ощутили жители всей страны.

Разрушены или повреждены тысячи жилых домов, школ, частично рухнула больница...

Поисково-спасательная операция в пострадавших районах не прекращается ни на минуту.