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Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет

22.08.2017 - 14:09

Новости Италии. Белорусов среди пострадавших от землетрясения в Италии нет. Такую информацию приводит посольство нашей страны в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, стихия ударила по неаполитанскому заливу. На эту минуту спасатели сообщили о 2 погибших. Еще около 10 человек могут находиться под завалами. Среди них – трое детей. Они считаются пропавшими без вести. Еще 25 жителей региона доставили в больницы – многие в крайне тяжелом состоянии.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло около полуночи по минскому времени. Власти призывают людей переночевать пару дней под открытым небом – толчки могут повториться.

Землетрясение на итальянском острове Искья: погибли 2 человека
Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет
Землетрясение в Италии
Фото. Землетрясение в Италии
Землетрясение в Италии
Фото. Землетрясение в Италии
Землетрясение в Италии
Фото. Землетрясение в Италии
Землетрясение в Италии
Фото. Землетрясение в Италии

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