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Землетрясение в Мексике: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики и народу этой страны

22.09.2017 - 17:16

Новости Мексики. По Мексике прокатилась вторая за неделю волна мощных подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она зафиксирована у западного побережья страны. Магнитуда составила 5,5. О разрушениях и погибших пока не сообщается.

Тем временем, в столице Мексики и других городах продолжаются масштабные поисково-спасательные работы после землетрясения 19 сентября. В списках без вести пропавших – более 200 человек. Количество жертв приближается к 300. Больше всего погибших в Мехико – почти 150 человек.

Соболезнования и слова поддержки президенту Мексики и народу этой страны выразил Александр Лукашенко.

Землетрясение в Мексике: Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики и народу этой страны

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