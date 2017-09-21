Землетрясение в Мексике: погибли уже 250 человек, поисково-спасательная операция развернута в 6 штатах

Новости Мексики. В Мексике продолжаются работы по ликвидации последствий землетрясения. Международное сообщество выражает соболезнования и предлагают свою помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисково-спасательные операции развернуты в 6 штатах. Ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение. Число погибших всё время растет: жертвами землетрясения стали по меньшей мере 250 человек.

Напомним, его магнитуда составила не менее 7 баллов, после были зафиксированы многочисленные афтершоки.